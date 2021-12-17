لماذا كل هذا الارتفاع في أسعار المحروقات؟

أكّد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أنّه “لم يطرأ أي تغيير بأسعار النفط المستوردة والمحتسبة في جدول تركيب الأسعار، فثبّت سعر الألف ليتر من البنزين على 583,27 دولاراً أمّا المازوت بـ609 دولارات”، موضحاً أنّ “ارتفاع سعر الدولار في الأسواق الموازية أدّى إلى ارتفاع أسعار المحروقات”.
وأضاف البراكس أنّ “سعر الدولار المؤمّن من قبل مصرف لبنان لاستيراد 85 في المئة من البنزين ثبت على 21300 ليرة بالرغم من تجاوز سعر صرف الدولار في منصة صيرفة عتبة الـ22300 ليرة”، شارحاً أنّ “ذلك ساهم بالحدّ من ارتفاع سعر صفيحة البنزين التي ارتفعت 4400 ليرة لأنّ سعر صرف الدولار المعتمد في احتساب 15 في المئة وفقاً للسوق الحرّة والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه ارتفع من 26750 إلى 28186 ليرة. ولأنّ سعر الصرف هذا يطبق كامل أسعار المازوت و#الغاز المستوردة، وارتفع سعر صفيحة المازوت 18700 ليرة وقارورة الغاز 18600 ليرة”.
صدر جدول أسعار المحروقات عن وزارة الطاقة- المديرية العامة للنفط، صباح اليوم، وسجّلت الأسعار المستويات التالية:
البنزين 95 أوكتان:323200 ليرة لبنانية (4400 ليرة).
البنزين 98 أوكتان: 334400 ليرة (4600 ليرة).
المازوت: : 357600 ليرة (18700 ليرة).
الغاز: 312100 (18600 ليرة).