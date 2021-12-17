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لماذا كل هذا الارتفاع في أسعار المحروقات؟

17 - ديسمبر - 2021
ازمة المحروقات في لبنان

ازمة المحروقات في لبنان

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أكّد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أنّه “لم يطرأ أي ‏تغيير بأسعار النفط المستوردة والمحتسبة في جدول تركيب الأسعار، ‏فثبّت سعر الألف ليتر من البنزين على 583,27 دولاراً أمّا المازوت ‏بـ609 دولارات”، موضحاً أنّ “ارتفاع سعر الدولار في الأسواق ‏الموازية أدّى إلى ارتفاع أسعار المحروقات”.‏

وأضاف البراكس أنّ “سعر الدولار المؤمّن من قبل مصرف لبنان ‏لاستيراد 85 في المئة من البنزين ثبت على 21300 ليرة بالرغم من ‏تجاوز سعر صرف الدولار في منصة صيرفة عتبة الـ22300 ليرة”، ‏شارحاً أنّ “ذلك ساهم بالحدّ من ارتفاع سعر صفيحة البنزين التي ارتفعت ‏‏4400 ليرة لأنّ سعر صرف الدولار المعتمد في احتساب 15 في المئة ‏وفقاً للسوق الحرّة والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه ‏ارتفع من 26750 إلى 28186 ليرة. ولأنّ سعر الصرف هذا يطبق ‏كامل أسعار المازوت و#الغاز المستوردة، وارتفع سعر صفيحة المازوت ‏‏18700 ليرة وقارورة الغاز 18600 ليرة‎”.‎
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صدر جدول أسعار المحروقات عن وزارة الطاقة- المديرية العامة للنفط، ‏صباح اليوم، وسجّلت الأسعار المستويات التالية‎:‎

البنزين 95 أوكتان:323200 ليرة لبنانية (4400 ليرة)‏‎.‎
البنزين 98 أوكتان: 334400 ليرة (4600 ليرة)‏‎.‎
المازوت: : 357600 ليرة (18700 ليرة)‏‎.‎
الغاز: 312100 (18600 ليرة)‏‎.‎

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