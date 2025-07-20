لمتابعة المقترح الأمريكي لنزع سلاح حزب الله.. باراك يصل إلى بيروت!

وصل المبعوث الأمريكي توماس باراك، الأحد، إلى مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت في زيارة لمتابعة المقترح الأمريكي لنزع سلاح “حزب الله”.

ووفقًا للمعلومات، من المقرر أن يلتقي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المبعوث الأمريكي يوم غد الاثنين قبل الظهر، بدلًا من الموعد المحدد سابقًا يوم الثلاثاء. وجاء هذا التغيير عقب وصول باراك إلى لبنان قبل الموعد المتوقع، حيث كان مقرّرًا أن يصل مساء غد الاثنين.

كما سيلتقي باراك خلال زيارته بيروت بالمسؤولين اللبنانيين، في إطار متابعته للمقترح الأمريكي الذي قدمه في 19 يونيو/ حزيران الماضي، ويتضمن نزع سلاح “حزب الله” وانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان.

إلا أن بيروت في حينها لم تصدّق على المقترحات الأمريكية، إنما قدمت “أفكاراً للحل”.

وفي 19 يونيو الماضي، قدم باراك، اقتراحا أمريكيا إلى الحكومة اللبنانية يرتكز على عناوين عدة، وفق تصريحات مسؤول لبناني للأناضول، أولها نزع سلاح “حزب الله” وحصره بيد الدولة، مقابل انسحاب تل أبيب من النقاط الخمس التي تحتلها في جنوب لبنان، والإفراج عن أموال مخصصة لإعمار المناطق التي دمرتها الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

كما ينص المقترح على إنجاز الإصلاحات المالية والاقتصادية، وضبط الحدود ومنع التهريب، وزيادة الجباية الجمركية، وتشديد الإجراءات على المعابر والمرافق العامة.

وزيارة باراك، إلى بيروت هي الثالثة منذ طرحه ورقته، حيث كانت الأولى في يونيو الماضي، والتي قدم خلالها الورقة، والثانية في 7 و8 يوليو/ تموز الجاري.

وفي مقابلة متلفزة له في 27 يونيو، قال باراك، إن “الجناح العسكري لحزب الله، يجب أن يُحل بالكامل. لا نقصد الجناح السياسي، بل الهيكل العسكري الذي لا يمكن قبوله”، مشيرا إلى ضرورة وضع جدول زمني لنزع السلاح.

في المقابل، أكد أمين عام “حزب الله” نعيم قاسم، في أكثر من مناسبة رفضه للمقترح الأمريكي.

وقال قاسم، خلال كلمة متلفزة في 4 يوليو الجاري: “على من يطالب المقاومة (حزب الله) بتسليم سلاحها، المطالبة أولا برحيل العدوان (إسرائيل)، لا يُعقل أن لا تنتقدوا الاحتلال، وتطالبوا فقط من يقاومه بالتخلي عن سلاحه”.

وأضاف: “مَن قبِل بالاستسلام فليتحمل قراره، أما نحن فلن نقبل”.