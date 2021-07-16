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لمحبي البحر.. إليكم طقس صيفي حار في الـ"ويك أند"

16 - يوليو - 2021
الطقس

الطقس

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يؤثر على لبنان طقس صيفي حار ورطب، ويستمر في الايام المقبلة، مع ارتفاع بدرجات الحرارة بين اليوم ومطلع الاسبوع المقبل، فيما يتشكل ضباب خفيف على الجبال القريبة من السواحل.

في تفاصيل طقس الأيام المقبلة:

الجمعة :
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٤ و ٣٢ درجة بقاعا بين ١٩ و ٣٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٢٠ و ٢٦ درجة
٢- الجو : قليل السحب اجمالا مع تشكل ضباب
٣- الرياح : غربية تنشط احياناً خاصة شمالا وفي الداخل ٢٠-٥٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠٪؜
٥- الضغط الجوي ١٠١٠ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الى متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة

السبت : ارتفاع محدود بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣٣ درجة ، ٣٦ درجة بقاعا و ٢٨ درجة على ١٠٠٠متر والأجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب خفيف على الجبال فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

الاحد : ارتفاع استقرار نسبي بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣٣ درجة ، ٣٦ درجة بقاعا و ٢٩ درجة على ١٠٠٠متر والأجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب خفيف على الجبال فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

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