لمخالفتهم شروط الإقامة.. توقيف 5 سوريين في صيدا

واصلت المديرية العامة للأمن العام حملتها لملاحقة وقمع مخالفات الإقامة والعمل للنازحين السوريين في مختلف المناطق اللبنانية، ونفذت في هذا الإطار قوة من “مركز صيدا الإقليمي” في الأمن العام بالتنسيق مع “شعبة الجنوب في دائرة الأمن القومي” في المديرية مداهمة لمحلين تجاريين في مدينة صيدا يديرهما سوريون بشكل غير قانوني، حيث تم اقفالهما وختمهما بالشمع الأحمر بناء لإشارة القضاء المختص وتوقيف 5 سوريين لمخالفتهم شروط الإقامة و العمل وسحب أوراق 10 آخرين لعدم استيفائهم الشروط القانونية .

كما ونفّذت دوريات من شعبة معلومات الجنوب في الامن العام – الامن القومي وشعب الاستقصاء والتحقيق في مراكز أمن عام النبطية، حاصبيا، مرجعيون، تبنين وجباع، وبناء لتوجيهات وتعليمات المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، حملات واسعة في مختلف بلدات وقرى الجنوب لقمع المخالفات ومراقبة العمالة السورية، أسفرت عن توقيف 30 سوريا بسبب مخالفتهم لقانون الاقامة ودخولهم البلاد خلسة، اضافة الى اقفال 6 مصالح يديرها عمال سوريون في مناطق النبطية وحاصبيا ومرجعيون وتبنين وجباع.

كما قامت دورية من مركز الزهراني الاقليمي بالتنسيق مع دائره الامن القومي شعبة الجنوب، بجولة في المحلات والمؤسسات التي يديرها سوريون بطريقة غير شرعية، وقد تم اقفال سوبر ماركت في محلة العاقبيه، كما تم توقيف احد السوريين لدخوله البلاد خلسة.