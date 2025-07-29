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لمدة شهر.. تدابير سير في هذه المنطقة!

منذ ساعتين
تدابير سير

تدابير سير

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صدر عن المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، اليوم الثلاثاء، بلاغ جاء فيه:

“ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال صيانة للفواصل على جسر غزير – مقابل “الهوم سيتي” على المسلكين الشرقي والغربي، ولمدة شهر”.

وأضاف البلاغ، “ستبدأ الأعمال على المسلك الغربي اعتبارًا من الساعة 22,00 من تاريخ 30-7-2025 ولغاية الساعة 5,00 صباحًا من كل يوم، ولحين الانتهاء”.

وتابع، “سيُصار إلى تحويل السير إلى الطريق المحاذية للجسر باتجاه بيروت خلال فترة الأشغال”.

وختم البلاغ: “تُنبه قوى الأمن الداخلي المواطنين إلى أن هذه الأعمال قد تتسبّب بازدحام مروري في المحلة، لذلك يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي ولافتات السير التوجيهية، تسهيلاً لحركة المرور ومنعًا للازدحام”.

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