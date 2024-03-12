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لمناقشة اقتراح قانون حماية قمم الجبال.. جمعية الأرض تقيم ورشة عمل مع نواب

منذ 42 دقيقة
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نظّمت جمعيّة الأرض- لبنان ورشة عمل، في فندق “بادوفا” سن الفيل، هدفت إلى عرض ومناقشة اقتراح قانون حماية قمم جبال لبنان، التي يزيد ارتفاعها عن ال1900 متر، مع عدد من النواب، في إطار مشروع الحفاظ على المناطق الحسّاسة بيئيًّا في لبنان CESNA-LB والمموّل من الاتحاد الأوروبي والذي تنفذه الجمعيّة بالشراكة مع جامعة الحكمة، والحركة البيئيّة اللبنانيّة.

شارك في اللقاء رئيس لجنة البيئة النيابيّة النائب غيّاث يزبك، ورئيس لجنة الأشغال النيابيّة النائب سجيع عطيّة، بالإضافة إلى النواب: قاسم الهاشم وجيمي جبور وبلال الحشيمي وميشال الدويهي وانطوان حبشي، وممثلون عن النواب: أديب عبد المسيح وعلي عسيران وهادي أبو الحسن وطوني فرنجية وسيمون أبي رميا وكميل شمعون والان عون ورازي الحاج وابراهيم منيمنة وبولا يعقوبيان وميشال معوض وإبراهيم كنعان وينال الصلح، بالإضافة إلى ممثل عن الحزب التقدمي الاشتراكي، وسامي مرعي الحسن ممثلا نقيب المحامين في طرابلس.

استهل اللقاء رئيس جمعيّة الأرض بول أبي راشد بعرض أهداف القانون. ثم عرض الباحث في العلوم البيئيّة جورج متري الأرقام والأبحاث العلميّة التي تلخص الوضع الحالي في قمم جبال لبنان والأسباب الموجبة التي تستدعي الحماية في هذه المناطق.

ثم عرضت الخبيرة القانونيّة جوزيان يزبك مسودة قانون حماية قمم جبال لبنان التي قامت الجمعيّة بوضعها بالتعاون مع خبراء قانونيين محليين ودوليين. وشاركت الحضور بأبرز الابتكارات القانونيّة التي تضمّنتها هذه المسودة.

تخلّل اللقاء جلسة نقاش وحوار استمع خلالها الخبير الدولي في القانون البيئي والتنظيم المدني، مدير مركز الأبحاث في مجال إدارة استخدام الأراضي والتنظيم المدني والمسكن فريديريك رولان إلى آراء وتساؤلات الحضور في ما يتعلّق بمسودّة القانون وبعض من بنودها مجيباً على أسئلتهم، شارحاً بعض المبادئ والتوجهات القانونيّة التي استند عليها عند وضع هذه المسودة وموضحاً الأسباب التي آلت إلى مسودة القانون بنسختها الأخيرة.

واختتمت الورشة بمأدبة غداء أقيمت على شرف الحضور.

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