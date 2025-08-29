لمناقشة خطة حصر السلاح.. جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل

يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة 5 أيلول 2025 في القصر الجمهوري، خُصّصت لعرض ومناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح التي كُلّف الجيش اللبناني بإعدادها.

وتأتي الجلسة تنفيذًا للبند الثاني من قرار مجلس الوزراء رقم 16 الصادر في 5 آب الماضي، والذي نصّ على تكليف المؤسسة العسكرية وضع خطة شاملة لتطبيق قرار الحكومة بحصرية السلاح بيد الدولة، وفق جدول زمني واضح وآليات تنفيذية عملية.

ويُتوقّع أن تشكّل هذه الجلسة محطة أساسية في مسار تنفيذ القرار، خصوصًا في ظل النقاشات الداخلية والدولية حول مستقبل السلاح غير الشرعي وآلية ضبطه، بما يعزّز سلطة الدولة على كامل أراضيها انسجامًا مع القرارات الدولية ذات الصلة.