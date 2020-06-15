لمن يريد شراء الدولار من الصرافين.. عليه تحضير المستندات المطلوبة

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في محاولة من الحكومة لضبط سعر صرق الدولار، وللحد من حركة السوق السوداء، تم الاتفاق مع حاكم مصرف لبنان ومع نقابة الصرافين على آلية تسليم للدولار، تتضمن المستندات التالية:

– سجل تجاري

– اذاعة تجارية

– شهادة تسجيل المالية

– هوية صاحب الشركة

– هوية المفوض بالتوقيع

– رقم الهاتف

– العائد السنوي / حجم العمل TURN OVER للشركة

– طبيعة العمل

– وجهة استعمال الأموال

– صورة عن آخر طلبية بضاعة من الخارج ( فاتورة )

– صورة عن اشعار اخر حوالة مصرفة الى الخارج

يُذكر أنه بدأ اليوم تطبيق الإتفاق الذي تمّ بين الحكومة ومصرف لبنان بشأن خفض سعر صرف الدولار عبر “ضخ الدولار” في السوق لكبح تراجع سعر صرف العملة المحلية ووقف الانهيار الاقتصادي.

أنَّ الاتفاق المبرم بين الحكومة اللبنانية وحاكم مصرف لبنان لجهة مساهمة المصرف المركزي بضبط سعر صرف الدولار، يقوم على تولي المصرف ضخ مبلغ قيمته 30 مليون دولار أميركي بشكل يومي في السوق من خلال الصيارفة الشرعيين تحت اشراف لجنة حكومية يرأسها وزير المال غازي وزني، مهمتها التأكد من ضخ المال وأين يصرف وفي أي طريقة”.