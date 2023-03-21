لمواجهة الزلازل والهزّات.. خطة تعاون مشتركة بين بيروت وجبل لبنان

عقد محافظا مدينة بيروت القاضي مروان عبود وجبل لبنان القاضي محمد مكاوي، مؤتمرًا صحافيًا لإطلاق خطة التعاون المشترك بين محافظتي بيروت وجبل لبنان لمواجهة تداعيات الكوارث، والاستجابة السريعة في حال حدوث زلزال أو هزة أرضية بدرجات كبيرة، ووضع خطط للإنذار والإخلاء، بالإضافة إلى رفع الوعي لدى المواطنين بمخاطرها والحدّ من الأضرار التي قد تنتج عنها. وذلك في القصر البلدي لبيروت.

مكاوي أشار إلى أنّ “الخيار الوحيد أمامنا هو إعداد الخطط والتنسيق بين غرفتي العمليات في المحافظتين بناء على داتا محضرة مسبقًا وبناء على أسس علمية. إطلاقنا اليوم هو لخطة استجابة للعمل الأهلي مشتركة بين بيروت وجبل لبنان”.

أما عبود فلفت إلى أننا “كان عندنا تجربة مشتركة “تنذكر ولا تنعاد”، أيام تفجير المرفأ، وقد تكاملنا فيما بيننا لأن المنطقتين تعرضتا لأضرار كبيرة ولا يمكن أن يتضرر جبل لبنان من دون أن تصاب بيروت وبالعكس. من هنا، بعد تجربة المرفأ وبعد تجربة الهزة الأرضية الأخيرة، وجدنا انه من باب التوفير للطاقات والمال، أن يكون هناك خطط مشتركة خصوصًا أن المناطق متداخلة والأصح وجود خطة واحدة لإدارة المناطق وفريق عملنا واحد من خبراء ومهندسين وجمعيات، على رأسها الصليب الأحمر لهم الشكر على تضحياتهم وجهودهم التي لم تتوقف منذ تاريخ تفجير المرفأ، ومن هذه القاعة بالذات التي كانت غرفة طوارئ متقدمة للجيش اللبناني لإداره عملية الطوارئ والاسعاف وإزالة آثار الانفجار”.