لمواجهة “كورونا”..فوج حرس بيروت أخلى الكورنيش البحري.. و”فندق” يستقبلُ أهالي زحلة

أعلنت ​بلدية بيروت​ أنه بناءً على توجيهات وزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​، وإثر توجه العديد من المواطنين بشكل كثيف للاستجمام على الكورنيش البحري، ما أدى الى حالة تجمع تشكل خطراً على الصحة العامة،

طلب محافظ بيروت ​القاضي زياد شبيب​ من ​فوج حرس بيروت​ الاخلاء الفوري للكورنيش البحري وجميع أماكن تجمع المواطنين، على ان تبقى الدوريات مستمرة على مدار الساعة في مدينة بيروت.

بعد تواصلها مع صاحب فندق سان جان في زحلة السيد ريشار شيخاني، أكدت هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر، أن “الأخير أكد تعاونه الكامل مع وزارة الصحة في إطار تسخير فندقه للوزارة لتجهيزه لمواجهة فيروس كورونا واستقبال اهالي منطقة زحلة جميعًا ومن دون اي استثناء”.

وشكرت الهيئة، “السيد شيخاني على هذا التضامن الاجتماعي المطلوب في الظرف الراهن راجية من كل من يستطيع المساعدة كل في مجاله على الا يتأخر لما فيه مصلحة صحية عامة للجميع.