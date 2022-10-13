لم يكتمل النّصاب.. ارجاء الجولة الثالثة الى الخميس المقبل

لم يتأمن النصاب في الجلسة الثانية اليوم الخميس 13\10\2022 لانتخاب رئيس الجمهورية، مع الدخول في دوامة التأجيل والتعطيل ليعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري ارجاء الجلسة الى الخميس المقبل 20\10\2022.

عند الساعة 11 قُرع الجرس في مجلس النواب، إلا أنّه لم يدخل إلى القاعة العامة أكثر من 73 نائباً، وبالتالي لم يتأمّن نصاب الجلسة الثانية لانتخاب رئيس للجمهورية.

وعليه، أعلن رئيس المجلس نبيه برّي رفعها إلى الخميس المقبل في 20 تشرين الأول الحالي عند الساعة 11 قبل الظّهر.

كما أعلن برّي عن جلسة دستورية للجان في 18 تشرين الأول الجاري.