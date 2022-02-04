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لم يلتزموا بتخفيض الأسعار... محاضر ضبط بحق محال تجارية في الصرفند

4 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 4 - فبراير - 2022 6:36 مساءً
محاضر ضبط وختم بالشمع الأحمر للمحال في الصرفند

محاضر ضبط وختم بالشمع الأحمر للمحال في الصرفند

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في اطار مراقبة سير تخفيض الاسعار في المحال التجارية بعد انخفاض سعر صرف الدولار، دهم مراقبو وزارة الإقتصاد بمؤازرة أمن الدولة، عددا من المحلات التجارية والمواد الغذائية والمطاعم التي لم تلتزم تخفيض الاسعار في الصرفند، وتم تسطير محاضر ظبط وختم بعض المحلات بالشمع الأحمر. ووحظ اليوم، بعد هذه الحملة ان بعض المحلات بدأت بتخفيض الأسعار.

ودعت البلدية المواطنين الى “التعاون ومراقبة الأسعار و والإتصال بالوزارة أو البلدية”.

ويواصل مراقبو وزارة الاقتصاد عملية ضبط المخالفات فيما يشكو المواطنون في مختلف المناطق اللبنانية من عدم انخفاض الأسعار في المحال التجارية على الرغم من تحسن سعر صرف الليرة مقابل الدولار، كما افاد بعض المواطنين بأن بعض التجار يعمدون الى رفع الأسعار بالدولار متحايلين على القانون والمستهلك اللبناني.

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