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لندن: "تلغراف" لا تمثل موقفنا الرسمي

منذ 7 دقائق
لبنان وبريطانيا

لبنان وبريطانيا

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كشفت مصادر خاصة لصحيفة “الأخبار” عن تواصل بين السفارة البريطانية في بيروت وجهات أمنية ورسمية لبنانية، على خلفية تقرير نشرته صحيفة “تلغراف” البريطانية.

وأكدت السفارة أن المعلومات التي وردت في التقرير حول تخزين حزب الله لأسلحة في مطار بيروت الدولي، لا أساس لها من الصحة ولا تمثل الموقف الرسمي للحكومة البريطانية.

وجاء هذا التواصل في أعقاب تقرير نشرته صحيفة “تلغراف” البريطانية، قالت خلاله إن حزب الله يقوم بتخزين أسلحة في مطار بيروت الدولي.

وبحسب مصادر “الأخبار”، أكدت السفارة البريطانية في بيروت خلال هذه الاتصالات أن الأخبار الواردة في تقرير “تلغراف” لا تمتلك أي أدلة داعمة، ولا تعبر عن الموقف الرسمي للحكومة البريطانية.

كما شددت السفارة على أهمية عدم تأثير هذه الأنباء على العلاقات الثنائية والتنسيق المستمر بين لبنان وبريطانيا.

وخلصت السفارة البريطانية إلى ضرورة تجاوز هذا التقرير غير المؤكد، والاستمرار في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مع التركيز على التعاون الأمني والسياسي المشترك.

    المصدر :
  • وكالات

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