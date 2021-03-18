الجمعة 4 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 7 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لن نتحرك بمفردنا.. تحذير فرنسي من عقوبات دولية على مسؤولين لبنانيين يعرقلون التقدم السياسي

18 - مارس - 2021
فرنسا- لبنان

فرنسا- لبنان

A A A
طباعة المقال

أعلن مصدر دبلوماسي فرنسي أن على الأوروبيين والأميركيين زيادة الضغوط على الطبقة السياسية اللبنانية لتشكيل حكومة جديدة، مشيرا إلى أنه قد يتم ذلك أيضا من خلال عقوبات، وفق ما نقلت وكالة روسيا اليوم.

وقال المصدر للصحافيين: “يجب زيادة الضغط إلى حد كبير على القادة السياسيين في لبنان… سيكون هذا عمل الأسابيع المقبلة”.

وأضاف: “لن نتحرك بمفردنا، بل مع شركائنا الأوروبيين والأميركيين”.

ولفت إلى أن “ممارسة الضغوط ستحصل بطريقة أسهل بكثير مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في حين أن الرئيس السابق دونالد ترامب كان يعتبر لبنان مجرد عامل لتغيير معادلة القوى مع إيران”.

وأشار إلى أنه “في هذه الأجواء ستطرح على الطاولة مسألة العقوبات التي ستفرض على المسؤولين اللبنانيين الذين يعرقلون أي تقدم سياسي”.

وأوضح المصدر أن مسألة العقوبات لم تكن الأولوية في أغسطس وسبتمبر لكن بعد ستة أو سبعة أشهر باتت مشروعة”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار لبنان

توقيف
شعبة المعلومات تلقي القبض على ثلاثة صرافين غير شرعيين
مدرسة
رابطة معلمي التعليم الأساسي تعلن تمديد فترة انتخابات المندوبين
البطريرك الراعي
الراعي التقى قائد الجيش وغريو

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

البهارات
نوع من البهارات قد يقتل الخلايا السرطانية.. ما هو؟
حسن نصر الله
مسؤول أمني إماراتي: يجب القبض على “نصر الله” وتقديمه للعدالة
روائح الطهي
إليكم حيل بسيطة لإزالة روائح الطهي من المنزل