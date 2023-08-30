"لن نفرّط بمرضى السرطان".. عبد الله يُحمّل المسؤوليّة لهؤلاء!

كتب النائب بلال عبد الله على منصة “إكس”:

“20 مليون دولار شهريًا، هو المبلغ المطلوب في الحد الأدنى لتغطية دعم أدوية السرطان والأمراض المستعصية للبنانيين”.

عبد الله أشار إلى أنّها “مسؤولية مشتركة للحكومة والوزارات المعنية ومصرف لبنان والشركات المستوردة. كلجنة صحة نيابية نتابع هذا الملف الوطني والانساني، ولن نفرط بالمرضى ولن نقبل ذرائع”.

٢٠ مليون دولار شهريا،

هو المبلغ المطلوب بالحد الادنى

لتغطية دعم ادوية السرطان

والأمراض المستعصية للبنانيين.

انها المسؤولية المشتركة للحكومة والوزارات المعنية ومصرف لبنان

والشركات المستوردة.

كلجنة صحة نيابية نتابع هذا الملف

الوطني والانساني،

ولن نفرط بالمرضى ولن نقبل ذرائع! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) August 30, 2023