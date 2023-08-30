الأربعاء 14 صفر 1445 ﻫ - 30 أغسطس 2023 |
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"لن نفرّط بمرضى السرطان".. عبد الله يُحمّل المسؤوليّة لهؤلاء!

منذ 10 دقائق
النائب بلال عبد الله

النائب بلال عبد الله

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كتب النائب بلال عبد الله على منصة “إكس”:

“20 مليون دولار شهريًا، هو المبلغ المطلوب في الحد الأدنى لتغطية دعم أدوية السرطان والأمراض المستعصية للبنانيين”.

عبد الله أشار إلى أنّها “مسؤولية مشتركة للحكومة والوزارات المعنية ومصرف لبنان والشركات المستوردة. كلجنة صحة نيابية نتابع هذا الملف الوطني والانساني، ولن نفرط بالمرضى ولن نقبل ذرائع”.

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