لهيب آب ينحسر: لبنان بين خطر الحرائق وتراجع درجات الحرارة

بعد موجة الحرّ الاستثنائية التي ضربت لبنان في الأيام الماضية، تشير التوقّعات إلى انحسار تدريجي في درجات الحرارة. ويأتي ذلك في وقتٍ تشهد فيه البلاد عددًا من الحرائق في مناطق متفرّقة، وسط تدخّل سريع من الدفاع المدني والجهات المعنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها.

واليوم، شبّ حريق كبير في المنطقة الواقعة بين جزين ونيحا – في محلة عين بونجم، وقد قضى الحريق على أشجار حرجية، ونظرًا لسرعة الرياح فإنّ النيران تتجه نحو خراج بلدة نيحا، فيما تدخل الدفاع المدني محاولًا السيطرة على النيران ومنع تمددها.

واندلع حريق كبير بعد ظهر اليوم على ضفاف نهر الليطاني في منطقة جسر الخردلي، وامتدت النيران بسرعة إلى أطراف بلدة دير ميماس، بسبب الرياح القوية وارتفاع درجات الحرارة.

وعلى الفور، هرعت فرق الدفاع المدني اللبناني من مراكز القليعة، جديدة مرجعيون، الخيام، النبطية، إضافة إلى فرق من الهيئة الصحية الإسلامية، وعملت لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة للسيطرة على الحريق والحد من تمدده.

كما غطّى دخان أسود كثيف سماء مدينة طرابلس، جرّاء إقدام مجهولين على إحراق كميةٍ كبيرةٍ من الإطارات المطاطية المستعملة على أوتوستراد البداوي الجديد.

وتسبّب الحريق بمشكلة بيئية وصحية خطيرة للأهالي، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث سجّل السكان معاناة إضافية لدى الأطفال وكبار السن ومرضى الربو، نتيجة الغازات السامة المتصاعدة. كما خلّف الحريق أضرارًا بيئية مباشرة انعكست على الهواء والمحيط السكني.