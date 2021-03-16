لهيب الدولار يشعل طرقات لبنان من جديد

يمرّ لبنان اليوم بأزمة اقتصادية ومعيشية ومالية واجتماعية كارثية غير مسبوقة، بعدما وصل سعر صرف الدولار إلى الـ15 ألف ليرة. يأتي ذلك وسط أزمة مالية ومصرفية حادة، وتعثر تشكيل حكومة بديلة للحكومة التي استقالت في اب الماضي، إثر انفجار مرفأ بيروت.

وتراوح سعر الدولار في السوق السوداء ظهر اليوم الثلاثاء، ما بين 15000 و15200 ليرة لكل دولار، وفق وسائل إعلام محلية.

في الوقت نفسه، يقوم “مفتشون” من وزارة الاقتصاد بجولة على عدد من المحلات التجارية لبيع المواد الغذائية للتأكد من عدم التلاعب بالسلع ولاسيما المدعومة من قبل الحكومة.

ونتيجة لهيب الأسعار، اشتعل الشارع مجدداً حيث تم قطع الطرقات في مناطق لبنانية مختلفة بالإطارات المشتعلة.

إليكم الطرقات المقطوعة:

ضمن سرية طرابلس:

البداوي مقابل مسجد صلاح الدين

القبة

سكة الشمال باتجاه جبل محسن

طريق عام العيرونية

ضمن سرية زحلة:

سعدنايل

الفيضة

طريق عام مرياطة

ضمن سرية زغرتا:

العيرونية

المنية / عرمان

مرياطة

قطع السير عند ساحة حلبا

الطرقات المقطوعة ضمن نطاق بيروت:

كورنيش المزرعة

دار الطائفة الدرزية فردان

مصرف لبنان الحمرا

تقاطع الراشدين.

وكانت احتجاجات شعبية قد انطلقت منذ بداية آذار الحالي بعد بلوغ سعر صرف الدولار عتبة الـ10000 ليرة لبنانية، وشملت كافة المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب والشرق وجبل لبنان بالإضافة إلى العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.