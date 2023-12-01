الجمعة 17 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 1 ديسمبر 2023 |
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لودريان: أدعم التمديد لقائد الجيش

منذ 38 دقيقة
جان إيف لودريان

جان إيف لودريان

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أبدى الموفد الفرنسي جان إيف لودريان للـLBCI دعمه للتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون لأن اللبنانيين بحاجة إلى الأمن وبما أنه لا يمكن استبداله في ظل غياب رئيس فمن الضروري التمديد له وهناك واجب وطني لإيجاد مخرج دستوري للخروج من هذا الوضع.

ولم تنجح جهود لودريان في تحقيق أي خرق في ملف الشغور الرئاسي في لبنان، وركز خلالها على ضرورة تثبيت الهدوء في الجنوب، وتجنب الانزلاق إلى حرب واسعة، والتمديد لقائد الجيش اللبناني، وهو ما أدى إلى خلاف بين لودريان ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

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