لودريان التقى رعد: طرح بري للحوار يُكمل المساعي الفرنسية

استقبل رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد الموفد الفرنسي جان إيف ‏لودريان، في حضور مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي والوفد الفرنسي المرافق.‏

وقد تطرق الحديث إلى “المبادرة الفرنسية الساعية إلى إطلاق الحوار بين اللبنانيين ‏حول الموضوع الرئاسي”، وفق ما أفادت العلاقات الإعلامية في “حزب الله”.

واعتبر لودريان أنّ “طرح الرئيس بري للحوار يصب في ‏السياق نفسه، ويكمل المساعي الفرنسية في هذا الصدد”.‏

من جهته، شدد رعد على “أهمية الحوار والتواصل بين اللبنانيين ‏باعتباره السبيل الوحيد المتاح للخروج من الوضع الحالي في الموضوع الرئاسي”.

وجرت مناقشة عامة للآليات والخطوات المرتقبة على هذا الصعيد.