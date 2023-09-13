لودريان التقى رعد: طرح بري للحوار يُكمل المساعي الفرنسية

استقبل رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، في حضور مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي والوفد الفرنسي المرافق.
وقد تطرق الحديث إلى “المبادرة الفرنسية الساعية إلى إطلاق الحوار بين اللبنانيين حول الموضوع الرئاسي”، وفق ما أفادت العلاقات الإعلامية في “حزب الله”.
واعتبر لودريان أنّ “طرح الرئيس بري للحوار يصب في السياق نفسه، ويكمل المساعي الفرنسية في هذا الصدد”.
من جهته، شدد رعد على “أهمية الحوار والتواصل بين اللبنانيين باعتباره السبيل الوحيد المتاح للخروج من الوضع الحالي في الموضوع الرئاسي”.
وجرت مناقشة عامة للآليات والخطوات المرتقبة على هذا الصعيد.