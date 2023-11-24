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لودريان: الحرب تطرق أبواب لبنان.. ولا أفهم "لامبالاة" المسؤولين

منذ 44 دقيقة
آخر تحديث: 24 - نوفمبر - 2023 10:50 صباحًا
جان إيف لودريان

جان إيف لودريان

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أشار المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، إلى أنّه «سيعود إلى لبنان قريبًا، كون هذه البلد عربي ومعني بالتموضع الأخير».

لودريان وفي حديث إلى «فرانس إنفو»، أكد أنه «ليس مطمئنًا للوضع في لبنان نظرًا للأحداث الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، والحرب تطرق أبواب لبنان ولا يوجد رئيس للجمهورية والمجلس النيابي لا يجتمع، لذلك من الضروري التخلي عن عقلية المنافسة وانتخاب رئيس للجمهورية».

وقال لودريان: «لا نعلم لمن نتوجّه في لبنان أو مع من نتكلم، ويجب على اللبنانيين الوعي بأنّ هناك أخطارًا داهمة، ويجب أن يكون هناك رئيس في هذه الأوضاع المشحونة بالذات، وأنا لا أفهم اللامبالاة من المسؤولين الذين عليهم الاستيقاظ».

وأضاف: «إننا نرى اشتباكات كثيفة في جنوب لبنان مع تبادل القصف المدفعي الكثيف والطائرات المسيرة التي أدّت إلى عشرات القتلى بينهم اثنان من الصحافيين بالأمس»، وختم قائلًا إنّ «خطاب الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله لا يريد التصعيد، ونحن نخشى الانزلاق إلى عنف أوسع لدرجة الوصول إلى نقطة اللاعودة ودمار في البلدين، ويكفي شرارة أن تشعل الحرب، وسأذهب إلى لبنان بطلبٍ من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لإيصال الرسالة».

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