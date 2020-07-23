لودريان زار مركز “عامل” في حارة حريك

لودريان يزور مركز عامل
لودريان يزور مركز عامل

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زار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي مع وفد يضم السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه وممثلين عن مؤسسات مختلفة بما في ذلك وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، مركز مؤسسة عامل الدولية (عامل) التنموي في حارة حريك. وكان في استقبال الوفد الدكتور كامل مهنا رئيس مؤسسة عامل الدولية والمنسق العام لتجمع الهيئات الأهلية التطوعية اللبنانية والعربية وأعضاء الهيئة الإدارية د. أحمد عبود، د. زينة مهنا وفيرجيني لوفيفر.

خلال الزيارة، اطلع الوزير والوفد المرافق على أنشطة برامج الصحة والتعليم والحماية والتدريب المهني التي تنفذها مؤسسة عامل. وقد قام العديد من الأفراد المستفيدين ضمن أنشطة عامل ومشاريعها، من التعبير أمام الوفد عن مخاوفهم بشأن الأزمات والصعوبات المحدقة بلبنان وآثارها الاجتماعية والاقتصادية على حياتهم.

 

 

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