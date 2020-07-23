لودريان في السرايا… بحث في الإصلاحات لترجمة سيدر والمفاوضات مع صندوق النقد

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب صباح اليوم في السرايا الحكومي، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، على رأس وفد ضم:

السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، المندوب المشترك بين الوزارات من أجل المتوسط بيار دوكين، مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو، المستشار الديبلوماسي لوزير الخارجية الفرنسي سامر ملكي والمستشارة الثانية في السفارة الفرنسية في بيروت إيناس بن كريم، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، وزير المالية غازي وزني، وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمه، ومستشاري رئيس الحكومة خضر طالب، السفير جبران صوفان وبترا خوري.

وتم البحث في الإصلاحات المطلوبة لترجمة مقررات مؤتمر سيدر، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وتطرق المجتمعون إلى المشاكل الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان، والجهود التي تبذلها الحكومة لمعالجتها. كما تناول البحث أيضا التجديد لقوات “اليونيفيل” وملف النازحين السوريين. وشكر الرئيس دياب فرنسا على الدعم الذي تقدمه إلى لبنان.