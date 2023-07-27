الخميس 9 محرم 1445 ﻫ - 27 يوليو 2023 |
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لودريان في عين التينة مجددًا.. وبري يُؤكّد: "كوّة رئاسيّة" فُتحت!

منذ 59 دقيقة
الرئيس نبيه بري والوزير الفرنسي السابق جان إيف لودريان

الرئيس نبيه بري والوزير الفرنسي السابق جان إيف لودريان

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زار الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، للمرة الثانية، خلال جولته الجديدة التي يُجريها على قيادات ومسؤولين في لبنان.

في هذا الإطار، نُقل عن مصادر الرئيس برّي، أنّه جدّدَ التأكيد بعد لقائه الثاني مع لودريان، أنّ كوّة فُتحت في الملف الرئاسي.

يأتي ذلك بعد أن سألت صحيفة “النهار” أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري عن قوله، “إن كوة قد فتحت في جدار الملف الرئاسي”، وعلى ماذا استند في فتح هذه الكوة؟

فأجاب أنّه “سمع معطيات إيجابية من الموفد الفرنسي جان إيف لودريان دفعته إلى عكس إشارة التفاؤل هذه “التي يمكن البناء عليها”.

وأضاف: “في النهاية لا مفر من الحوار وتلاقي الكتل النيابية والعمل معًا لانتخاب رئيس الجمهورية، وإن هذه المهمة والواجب الدستوري والوطني تبقى مسؤولية اللبنانيين أولًا وأخيرًا. والحوار قائم وصدقوني”.

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