لودريان في عين التينة.. وبري يكرّر تمسكه بمبادرته لإنتخاب رئيس للجمهورية

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، في حضور السفير لدى لبنان هيرفيه ماغرو والوفد المرافق ومستشار رئيس مجلس النواب الدكتور محمود بري والمستشار الإعلامي علي حمدان.

وتم في خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة، لاسيما موضوع الرئاسة وما صدر أخيراً عن “اللجنة الخماسية”.

وشكر برّي جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وإرساله مبعوثاً خاصًّا له الى لبنان. وكرّر تمسكه بمبادرته لإنتخاب رئيس للجمهورية، مكرّراً الدعوة و”من دون شروط مسبقة للتشاور” حول موضوع واحد هو إنتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم الإنتقال إلى القاعة العامة للمجلس النيابي لانتخاب بدورات متتالية رئيس من ضمن قائمة تضم عدداً من المرشحين حتى تتوج المبادرة بإنتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية”.