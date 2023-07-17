لودريان في قطر.. وملف لبنان على طاولة البحث

استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني اليوم، مبعوث الرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، بمناسبة زيارته إلى البلاد.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات المنطقة، لا سيما في لبنان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

يأتي ذلك فيما اجتمعت في العاصمة القطرية اللجنة الخُماسية لأجل لبنان، بمشاركة مُمثلي السعودية ومصر والولايات المُتحدة وقطر، والموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الذي سبق أن زار لبنان ثم السعودية، وأنهت أعمالها ظُهرًا.

وبحسب معلومات صحافية، كان الاجتماع إيجابيًا، وقد بدأت الأمور تأخذ منحًى جديًا في البحث عن حلول. وقد اتفق الحاضرون على متابعة ودعم جولات لودريان بين لبنان ودول المنطقة.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي ربطًا باجتماع اللجنة الخماسية: فرنسا لن تترك لبنان وستواصل جهودها مع شركائها الدوليين المشاركين في الاجتماع وغيرهم، للتوصل إلى حل للأزمة الرئاسية، والمطلوب تعاون القوى اللبنانية.