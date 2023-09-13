لودريان في كليمنصو.. ووليد جنبلاط يبتعد عن "لعبة الأسماء"

زار الموفد الفرنسي جان إيف لودريان قبل ظهر اليوم، كليمنصو، حيث التقى رئيس الحزب الاشتراكي سابقًا وليد جنبلاط والنائب تيمور جنبلاط في حضور النائب وائل ابو فاعور.

وبعد اللقاء، أكد النائب السابق وليد جنبلاط “أننا ندعم مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه برّي ومبادرة لودريان”، مشيرًا إلى أنّ “المبادرة الفرنسية لا تزال قائمة”.

وأضاف جنبلاط: “لم نتبلّغ بأي موعد لأي حوار في 21 أيلول”، داعيًا “الكتل النيابية ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط إلى تلبية الدعوة للحوار”.

وقال ردًّا عمّا إذا كان لودريان يدعم رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية: “لم ندخل بالأسماء ولا تدخلوني بلعبة الأسماء”، لافتًا إلى أن “لدى القوات اللبنانية وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظرنا، ونحن نفضّل وجهة نظر برّي ولودريان القائمة على الحوار”.