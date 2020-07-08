لودريان في لبنان خلال أيام… قلقون مع انهيار الليرة اللبنانية

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أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان عن قلقه الشديد وحزنه على لبنان مع انهيار الليرة اللبنانية، فيما الاصلاحات لم تنفذ، مشيراً الى انه سيزور لبنان خلال الايام المقبلة.

وقال في تصريح: “هناك قلق من الانهيار، ونحن مستعدون لمساعدة لبنان لكن اطلب من لبنان أن يساعدنا في هذا الإطار”.

في إطار منفصل، كشفت معلومات صحفية ان قائد المنطقة المركزية الوسطى في الجيش الاميركي الجنرال كينيث ماكنزي أكد أثناء زيارته لبنان اليوم امام المسؤولين ان دعم بلاده للجيش اللبناني مستمر بمنأى عن الوضع السياسي.

وترددت معلومات أن ماكنزي الذي وصل إلى العاصمة بيروت الأربعاء، سيشدد على مواصلة واشنطن دعم الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية من دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

وأضافت المصادر عينها أن هذا التأكيد سيتزامن مع التذكير “بضرورة قيام حكومة بيروت بوقف نشاط حزب الله ونزع سلاحه”.

وكان ماكينزي قال، الشهر الماضي، إنه يرفض دعوات من الكونغرس لوقف دعم الجيش اللبناني، معتبرا أن العلاقة الأميركية مع مؤسسة الجيش هي “لموازنة قدرات حزب الله المدرج على لائحة الارهاب في واشنطن”.

وتمضي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان نحو المزيد من التعقيد، بحيث أصبحت الأسئلة الصعبة حول مستقبل الاستقرار في البلاد تتناسل باحثة عمن ينتشلها من أزمة بدأها انتشار فيروس كورونا، وأُضيفت إليها أزمة مالية خانقة.

فمنذ تشرين الأول الماضي، فقدت الليرة اللبنانية نسبة 70 في المئة من قيمتها، وهوت اليوم في السوق السوداء إلى 5000 ليرة، بدلا من السعر الرسمي المحدد بـ 1500 مقابل الدولار.

وبذلك، يدخل لبنان أسوأ أزمة اقتصادية تهدد استقراره منذ الحرب الأهلية، التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. وبات الفقر مصير فئات اجتماعية من اللبنانيين، يعتمدون على مدخراتهم من العملة الصعبة.