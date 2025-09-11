لودريان من باريس إلى بيروت.. ولا مواعيد لمؤتمرَي الدعم

بدأ الموفد الفرنسي جان إيف لودريان زيارة إلى لبنان، يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين.

وأفادت معلومات mtv بأن “لودريان قال إنه لمس من لقاءاته الخارجية مؤشرات ايجابية تجاه لبنان وناقش مع رئيس الجمهورية موضوع مؤتمري دعم الجيش واعادة الاعمار من دون تحديد تواريخ ورحّب بخطوات الحكومة”.

وفي وقت سابق أعلن البنتاغون عن موافقته على تقديم مساعدات للجيش اللبناني بقيمة 14.2 مليون دولار، في إطار دعم قدراته العسكرية واللوجستية.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية أنّ هذه المساعدات تهدف إلى تعزيز قدرة الجيش اللبناني على تفكيك البنى التحتية العسكرية للمجموعات المسلحة، ومنها حزب الله، مشددة على استمرار الشراكة مع بيروت في مجالات التدريب والتجهيز والدعم العملياتي