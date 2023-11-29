لودريان يجول على المسؤولين.. ويكشف "لهذا السبب جئت إلى لبنان"!

استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان قبل ظهر اليوم في السرايا، حيث شارك في اللقاء سفير فرنسا في لبنان هيرفيه غارو ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.

وخلال الاجتماع شدد الموفد الفرنسي على أن زيارته إلى لبنان تهدف إلى تجديد التأكيد على موقف “اللجنة الخماسية” بدعوة اللبنانيين إلى توحيد الموقف والإسراع في إنجاز الانتخابات الرئاسية، وإبداء الاستعداد لمساعدتهم في هذا الإطار.

كما شدد على أنه سيُجري لقاءات واجتماعات عدة تهدف إلى تأمين التوافق اللبناني حيال الاستحقاقات الراهنة.

بعدها، توجه الموفد الفرنسي إلى اليرزة حيث التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون.

ومن اليرزة إلى عين التينة، حيث التقى لودريان رئيس مجلس النواب نبيه بري.

إلى ذلك، يلتقي لودريان رئيس الاشتراكي سابقًا وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط في قصر الصنوبر، إلى طاولة غداء، على أن يتوجه بعدها للقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي عند الرابعة إلا ربعًا.

فيما سيلتقي الموفد الفرنسي رئيس حزب القوات سمير جعجع عند الساعة 5 ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية عند السابعة.