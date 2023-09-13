لودريان يدعم مبادرة بري: لحوار غير مشروط.. ومن دون "فيتوات"

دعم الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري لحوار غير مشروط بين القوى السياسية حول الملف الرئاسي، وذلك في مستهل جولته على السياسيين اللبنانيين في بيروت، أمس الثلاثاء، في انتظار لقاءات مع قوى المعارضة التي لا تزال على موقفها الرافض لحوار لبناني، وتدعم بدلًا منه انتخاب الرئيس في جولات انتخابية متتالية في البرلمان.

وبدأ لودريان جولة جديدة من المحادثات مع ممثلي القوى السياسية اللبنانية الممثلة في البرلمان. وقالت مصادر مواكبة لجولته لـ”الشرق الأوسط” إن دعمه لمبادرة بري “بدا صريحًا لكونها المبادرة الوحيدة القادرة على إحداث خرق في الجمود القائم وتمترس القوى السياسية وراء مطالبها”، لكنها سألت عما إذا كان لودريان قادرًا على تسويق الحوار لدى قوى المعارضة الرافضة للحوار والداعمة لعقد جلسات انتخاب متتالية، وثانيًا ما إذا كان قادرًا على تسويقه لدى رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الذي تراجع عن موافقته على مبادرة بري الحوارية.

وأكدت المصادر أن الحوار الذي يؤيده لودريان هو حوار غير مشروط، وغير محصور بأسماء، ويسعى إلى طرح كل الملفات على الطاولة من دون “فيتوات” وشروط مسبقة.