الأربعاء 28 صفر 1445 ﻫ - 13 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لودريان يدعم مبادرة بري: لحوار غير مشروط.. ومن دون "فيتوات"

منذ 13 دقيقة
نبيه بري وجان إيف لودريان

نبيه بري وجان إيف لودريان

الشرق الأوسط
A A A
طباعة المقال

دعم الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري لحوار غير مشروط بين القوى السياسية حول الملف الرئاسي، وذلك في مستهل جولته على السياسيين اللبنانيين في بيروت، أمس الثلاثاء، في انتظار لقاءات مع قوى المعارضة التي لا تزال على موقفها الرافض لحوار لبناني، وتدعم بدلًا منه انتخاب الرئيس في جولات انتخابية متتالية في البرلمان.

وبدأ لودريان جولة جديدة من المحادثات مع ممثلي القوى السياسية اللبنانية الممثلة في البرلمان. وقالت مصادر مواكبة لجولته لـ”الشرق الأوسط” إن دعمه لمبادرة بري “بدا صريحًا لكونها المبادرة الوحيدة القادرة على إحداث خرق في الجمود القائم وتمترس القوى السياسية وراء مطالبها”، لكنها سألت عما إذا كان لودريان قادرًا على تسويق الحوار لدى قوى المعارضة الرافضة للحوار والداعمة لعقد جلسات انتخاب متتالية، وثانيًا ما إذا كان قادرًا على تسويقه لدى رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الذي تراجع عن موافقته على مبادرة بري الحوارية.

وأكدت المصادر أن الحوار الذي يؤيده لودريان هو حوار غير مشروط، وغير محصور بأسماء، ويسعى إلى طرح كل الملفات على الطاولة من دون “فيتوات” وشروط مسبقة.

    المزيد من أخبار لبنان

    مدخل مخيم عين الحلوة
    هدوء صباحيّ في عين الحلوة.. ومساع حثيثة لتثبيت وقف النار
    الرئيس نبيه بري والوزير الفرنسي السابق جان إيف لودريان
    بري خرج "مرتاحًا" من اجتماعه مع لودريان: "مبادرتي لم تنتهِ"
    الخبز
    أزمة تمويل لشراء الطحين.. هل أصبحنا على مشارف "دولرة" الخبز؟

    الأكثر قراءة

    الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
    صورة وتفاصيل جديدة عن مطار إيران العسكري في جنوب لبنان
    معدن الليثيوم
    كميات هائلة.. اكتشاف أكبر مخزون لمعدن الليثيوم في العالم
    من زلزال المغرب
    المغرب يُحصي مزيدًا من ضحايا الزلزال.. والآمال تتلاشى في العثور على ناجين