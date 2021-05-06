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لودريان يلتقي "القوى السياسية التغييرية" في قصر الصنوبر

6 - مايو - 2021
قصر الصنوبر

قصر الصنوبر

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يعقد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان لقاء في قصر الصنوبر تحت عنوان “القوى السياسية التغييرية”.

ويضمّ اللقاء حزب الكتائب وحركة الاستقلال والعامية وتقدم وتحالف وطني والكتلة الوطنية وبيروت مدينتي ومسيرة وطن.

والتقى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، وبعدها توجه إلى عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري.

ووصل لودريان إلى بيروت صباح اليوم، في مسعى لإيجاد مخرج للأزمة اللبنانية.

ولم يكشف لودريان أو السفارة الفرنسية لدى لبنان عن جدول أعمال ولقاءات وزير الخارجية الفرنسي خلال زيارته إلى لبنان، ما أثار الجدل حول ما إذا كان سيلتقي رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

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