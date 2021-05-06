الجمعة 25 رمضان 1442 ﻫ - 7 مايو 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لودريان يلتقي عون وبري

منذ 18 ساعة
لودريان

لودريان

A A A
طباعة المقال

التقى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الخميس، الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، وبعدها توجه إلى عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري.

ووصل لودريان إلى بيروت صباح اليوم، في مسعى لإيجاد مخرج للأزمة اللبنانية.

ولم يكشف لودريان أو السفارة الفرنسية لدى لبنان عن جدول أعمال ولقاءات وزير الخارجية الفرنسي خلال زيارته إلى لبنان، ما أثار الجدل حول ما إذا كان سيلتقي رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

وفي الأمس غرّد لودريان على صفحته عبر “تويتر”، كاتباً، إنه “يحمل معه إلى لبنان رسالة حازمة كبيرة للقادة السياسيين ورسالة تضامن كامل مع اللبنانيين.. الحزم في وجه الذين يعرقلون تشكيل الحكومة: لقد اتخذنا إجراءات وطنية وهذه مجرد البداية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    بعلبك
    اشتروا ماكينة بأوراق نقدية مزورة في بعلبك
    شرف أبو شرف
    أبو شرف: الوصفة الطبية الموحدة تتوافر بعد 3 أسابيع
    الوزير حمد حسن وبشارة الاسمر
    حسن عرض وقائمقام جبيل لدور البلديات في مواكبة خطة التلقيح

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الصاروخ تغزو الفضاء
    وزنها 21 طنًا… العالم يترقب برعب سقوط القطعة المتبقية من الصاروخ الصيني
    باخرة كارادينيز
    المدعي العام المالي يمنع بواخر الكهرباء التركية من مغادرة لبنان
    الدولار
    إليكم سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم