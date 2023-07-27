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لودريان يُحذّر النواب: مشاورات أيلول هي "الفرصة الأخيرة"

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 27 - يوليو - 2023 11:21 صباحًا
جان إيف لو دريان

جان إيف لو دريان

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عرض الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان المبادرة الرئاسيّة للدول الخمس، خلال لقائه النواب.

وقال لودريان إنّ “المشاورات التي ستحصل في أيلول حول مواصفات الرئيس ومهامه، هي الفرصة الأخيرة من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، وإذا لم تنجح جلسة المباحثات، فستسحب الدول الخمس يدها من الملف اللبناني، ومن سيعرقل الانتخابات سيتم فرض عقوبات عليه”.

وفي معلومات للـLBCI  “لن يكون هناك لقاء يجمع لودريان والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، لأنه سيجتمع مع السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو، لوضعه في صورة الجولات التي قام بها لودريان”.

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