الخميس 9 محرم 1445 ﻫ - 27 يوليو 2023 |
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لودريان يُسخّر حنكته السياسيّة لإنجاح مهمته اللبنانية

منذ دقيقة واحدة
جان إيف لودريان

جان إيف لودريان

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أعلنت مصادر مطلعة لصحيفة “الجمهورية” انّ الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، مهمّته تأسيسية لحل رئاسي طال انتظاره، لا بدّ لللبنانيين من أن ينخرطوا فيه. ولاحَظ مُحدّثوه، من مقاربته التي بدت محيطة بكلّ التفاصيل المرتبطة بالملف الرئاسي ومواقف الأطراف منه وتناقضاتهم حوله، أنّه بَدا عازماً على أن يصرف القدر الأعلى من رصيد حنكته السياسية، لإنجاح مهمّته على النّحو الذي يميل بالدفّة الرئاسية في الاتجاه الذي تتوخّاه المبادرة الفرنسية، ورسمته خماسية الدوحة في اجتماعها الأخير.

وبحسب المعلومات، فإنّ لودريان لم يبادر إلى طرح أي اسم من أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، كما لم يدخل في مفاضلة فيما بينهم، بل إنن الأسماء جاءت من الطرف اللبناني، الذي استفسَر حول مصيرها، فيما تمحور الطرح الأساس للموفد الفرنسي حول وضع الملف الرئاسي على طاولة النقاش والحوار والتشاور بين الأطراف اللبنانيين للحسم الجدي والنهائي له، حوار مسؤول يجري في المدى المنظور، وضمن فترة لا تتعدى أسابيع قليلة مَداها آخر آب أو مطلع أيلول المقبلين.

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