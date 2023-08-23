لوقف المكبات العشوائية.. ياسين يطلق مشروعاً جديداً

كتب وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، على حسابه عبر منصّة “إكس”:” أطلقنا أمس مشروعاً جديداً يهدف إلى وقف المكبات العشوائية للنفايات والحد من الانبعاثات والملوثات السامة الناتجة عن الحرق العشوائي في مناطق عكار والجنوب بالتعاون مع اتحادات البلديات في هذه المناطق، عبر تحسين إدارة النفايات الصلبة في هذه المناطق التي تعاني منذ سنوات طويلة من المكبات العشوائية المنتشرة ساحلاً وجبلاً”.

وتابع، “وكان مجلس الوزراء قد وافق على هبة بقيمة 8.8 مليون دولار لصالح وزارة البيئة من مرفق البيئة العالمي بعدما تقدمنا بالمشروع عبر البنك الدولي”.

ولفت ياسين، الى أن “سنطلق عليه تسمية “الحد من الملوّثات العضوية الثابتة غير المقصودة عبر إدارة النفايات في اقتصاد دائري” والذي ستنفذه الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي ومكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع خلال الأربع سنوات المقبلة”.

وأوضح، “يأتي هذا المشروع ضمن العمل الذي تقوم به وزارة البيئة لتنفيذ خارطة طريق إدارة النفايات الصلبة للسنوات الثلاثة المقبلة، والتي أعلنتها في شهر تموز الماضي لانقاذ القطاع وإعادة انتظامه، والتي يتم تنفيذ مكوناتها بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية والبلديات والادارات المحلية”.

وأضاف ياسين، “حيث سيكمل هذا المشروع، مشاريع أخرى ستشمل كل المناطق اللبنانية، منها على سبيل المثال في بيروت والمتن (عبر مشروع ممول من الصندوق الائتماني المُخصَّص للبنان)، البقاع وبعلبك (عبر مشروع الحد من تلوث بحيرة القرعون)، المناطق الساحلية (عبر مشروع رمال) والمناطق الاخرى”.

اطلقنا امس مشروعاً جديداً يهدف الى وقف المكبات العشوائية للنفايات والحد من الانبعاثات والملوثات السامة الناتجة عن الحرق العشوائي في مناطق عكار والجنوب بالتعاون مع اتحادات البلديات في هذه المناطق، عبر تحسين إدارة النفايات الصلبة في هذه المناطق التي تعاني منذ سنوات طويلة من… pic.twitter.com/WfwwdLS0hE — Nasser Yassin (@nasseryassin) August 23, 2023