لوكسمبورغ تعترف بالشهادات البحرية اللبنانية.. ولبنان يفتح أبواب البحارة إلى السوق الأوروبية

أعلنت المديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة الأشغال العامة والنقل عن اعتراف دولة لوكسمبورغ بالشهادات التأهيلية البحرية اللبنانية (Certificate of Competency)، استناداً إلى القاعدة I/10 من الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والنوبة للملاحين (STCW Convention).

وأوضحت المديرية أن هذا الاعتراف يمثل ثمرة تعاون وثيق بين السلطات البحرية اللبنانية واللوكسمبورغية، ويعكس الثقة الدولية المتزايدة بالمنظومة البحرية اللبنانية وبالمستوى المتقدّم للتدريب والتعليم البحري في المؤسسات المختصة.

وأكد المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر أن “هذا الإنجاز يشكّل محطة أساسية في تطوير القدرات الوطنية البحرية، ويأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولي وتحديث المنظومة البحرية اللبنانية بما يتماشى مع المعايير الدولية للسلامة والكفاءة”.

وأضاف تامر أن هذا الاعتراف يفتح آفاقاً جديدة أمام البحارة والضباط والمهندسين اللبنانيين، حيث يتيح لهم فرص عمل أوسع على متن السفن المسجلة في لوكسمبورغ، ضمن بيئة ملاحية تتوافق مع أعلى معايير السلامة والكفاءة البحرية العالمية.

وأشارت المديرية إلى أن هذا التطوّر يُعد خطوة استراتيجية نحو الاعتراف الأوروبي الأوسع بالشهادات البحرية اللبنانية، ما يمهّد الطريق أمام إدراج لبنان ضمن قائمة الدول التي يعترف الاتحاد الأوروبي بشهاداتها البحرية، ويعزز بالتالي فرص العمل أمام الكوادر البحرية اللبنانية في أسطول الدول الأوروبية.

كما أعربت عن تقديرها للسلطات البحرية في لوكسمبورغ على تعاونها الإيجابي والمثمر، مؤكدة تطلعها إلى مزيد من الشراكات والاعترافات الدولية لتعزيز مكانة لبنان البحرية وترسيخ دوره في صناعة النقل البحري العالمية.