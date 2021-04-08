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لونغدن بعد لقائه وزني: التدقيق الجنائي أحد مكونات التوصل لحل مع صندوق النقد الدولي

8 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 8 - أبريل - 2021 1:18 مساءً
الوزير وزني ولونغدن

الوزير وزني ولونغدن

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استقبل وزبر المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني رئيس البعثة والقائم بالأعمال في السفارة البريطانية مارتن لونغدن وتم البحث في الأوضاع المالية في لبنان لا سيما موضوع التدقيق الجنائي والعلاقات الثنائية اللبنانية – البريطانية.

وبعد الاجتماع صرّح لونغدن بالتالي:

” تباحثت مع الوزير وزني في مجموعة واسعة من المسائل والتحديات الاقتصادية الجسيمة التي يواجهها لبنان حالياً والحاجة الملحة إلى حل سياسي لهذه المشاكل بما في ذلك تشكيل حكومة جديدة. كما تطرّقنا إلى مسألة الدعم والخيارات المتاحة للحكومة في هذا المجال، وإلى التطورات المتعلقة بالتدقيق الجنائي الذي يعتبر ضرورياً وموضوع الساعة وهذا ما ذكره أمس رئيس الجمهورية”.

وأضاف لونغدن: ” إنني أكرّر موقف المملكة المتحدة الداعم للتدقيق الجنائي الذي يشكّل أحد المكونات الأساسية للتوصل إلى حل مع صندوق النقد الدولي ويحدث فرقاً في لبنان.”

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