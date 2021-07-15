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لو دريان: لبنان يشهد حالة تدمير ذاتي

15 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 15 - يوليو - 2021 8:10 مساءً
وزير الشؤون الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان

وزير الشؤون الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان

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أكد وزير الخارجية الفرنسي حان إيف لو دريان أن لبنان يشهد حالة تدمير ذاتي والطبقة السياسية اللبنانية تتحمل مسؤولية ذلك.

وفي تصريحات أخرى للوزير الفرنسي عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي في واشنطن، قال فيها:

“أمّا في ما يتعلّق بلبنان، فقد اتفقت مع وزير الخارجية الأمريكي على مواصلة تنسيق أنشطتنا على نحو وثيق، من أجل التوصّل إلى تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية لإنهاء الأزمة السياسية والاقتصادية والإنسانية التي تعانيها البلاد.

وإننا نعمل على اتخاذ تدابير فرنسية وأمريكية لممارسة الضغوط على المسؤولين عن التعطيل في لبنان، إضافةً إلى القرارات التي اتخذها مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في 12 تموز/يوليو الجاري. وإننا نسعى معًا إلى حشد جهود شركائنا الإقليميين دعمًا لهذه المساعي، وذلك بعد الزيارة المشتركة التي أجرتها السفيرتان الفرنسية والأمريكية إلى الرياض في 8 تموز/يوليو”.

بدورها، أسفت نائبة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة لعدم تمكن قادة لبنان من التوصل لاتفاق لتشكيل الحكومة، وجدّدت الدعوة لهم لتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات.

يأتي ذلك على وقع اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري وارتفاع دولار السوق السوداء بشكل جنوني ما يشكل خطراً فعلياً على لبنان.

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