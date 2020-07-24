لو دريان: ١٥ مليون يورو هي قيمة المساعدة الفرنسية للقطاع التربوي في لبنان

اعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بعد لقاء تربوي مع المدارس الكاثوليكية، ان:

قيمة المساعدة الفرنسية للقطاع التربوي في لبنان ١٥ مليون يورو واضاف “ادرك الصعوبة الاقتصادية التي تعانيها المدارس حالياً والاهالي يعانون من دفع الاقساط المدرسية ويمكنكم الاعتماد على فرنسا للمساعدة ولن نترك الشباب اللبناني يواجه وحيداً الأزمة الراهنة”. مشيرا الى ان “التربية في لبنان مثال لعدد كبير من الدول ولا بد كما قال الرئيس ماكرون زيادة عدد المدارس وأؤمن بمستقبل التربية في لبنان ولا أحد سيترككم”.