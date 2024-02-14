لو كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري موجوداً لما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، ولما كان لبنان يرزح تحت أسوأ أزمة اقتصادية منذ أكثر من أربع سنوات و لم يتمكن المسؤولون حتى الآن من إيجاد أي حل لهذه الأزمة.

لو كان رفيق الحريري موجوداً لما ارتفعت معدلات البطالة التي تسجّل نسبة 29.6% استناداً الى مركز الإحصاء المركزي وانخفضت قيمة العملة المحلية بنسبة 95% وارتفعت معدلات التضخم بنسبة متراكمة بلغت 5000% منذ بداية الازمة وانخفضت متوسط الرواتب الى ثلث ما كانت عليه قبل انفجار الأزمة وحجزت الودائع ولما وصل الفقر المتعدد الابعاد الى نسبة 85 في المئة وفق البنك الدولي.

لو كان رفيق الحريري موجوداً لما هاجر نصف اللبنانيين تقريباً ومنهم أهم الكوادر و لما انهار القطاع الصحي و الطبي وهاجر أطباؤه و تدهورت الجامعة اللبنانية و القطاع التربوي بشكل عام.

لو كان رفيق الحريري موجوداً لما قاطعتنا الدول الخليجية التي لطالما كانت داعمة للبنان في مختلف المجالات و أهمها المجال الإقتصادي

وتسألون لماذا يفتقد اللبنانيون للرئيس رفيق الحريري الذي كان رئيس النهوض الاقتصادي والإنمائي و رائد مشاريع البنية التحتية وصاحب الإنجازات العمرانية الكبيرة والذي لم يقرق بين الطوائف و المذاهب و الذي علم الملايين.

رفيق الحريري الذي أعاد الحياة إلى وسط بيروت الذي تحول إلى نموذج عمراني يجمع بين التراث والحداثة و ساهم في بناء المطار الجديد وإعمار المدينة الرياضية في بيروت والملاعب الرياضية في المناطق وإقامة المستشفيات والمجمّعات المدرسية وإنجاز مباني كليات الجامعة اللبنانية وتنفيذ الأوتوسترادات من الناقورة جنوباً إلى حلبا شمالاً فضلاً عن إنشاء مقرات للعديد من الوزارات والإدارات العامة وعادت الكهرباء على مدار الساعة

في زمن رفيق الحريري عاد لبنان إلى مكانته العربية وأحتل مركزاً لائقاً على الخريطة الدولية وعُقدت المؤتمرات العالمية في باريس للبحث في تقديم الدعم والمساعدة للبلد الخارج من حرب مدمّرة وترسخت الثقة الداخلية والخارجية بالسلطة المنبثقة عن اتفاق ودستور الطائف وازدهرت مواسم السياحة على مدار السنة.

هذا غيض من فيض من إنجازات الرئيس الشهيد رفيق الحريري و لو نبقى كل العمر ونستهلك كل الكلمات لن نستطيع أن نحصي كل هذه الإنجازات