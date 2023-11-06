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ليبرمان: على حزب الله أن يتحمل العواقب "بيد قوية وبدون رحمة"

منذ 19 دقيقة
عضو حكومة الطوارئ الاسرائيلية أفيغدور ليبرمان

عضو حكومة الطوارئ الاسرائيلية أفيغدور ليبرمان

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أكد عضو حكومة الطوارئ الاسرائيلية أفيغدور ليبرمان عبر منصة إكس أنه “لا يجب علينا أن نقبل القصص التي يتم نشرها بأن العشرات من الصواريخ التي أُطلقت من لبنان ووصلت إلى كريات أُطلقت بواسطة حماس”.

ورأى أنه لا يوجد سيناريو يُمكن من خلاله تنفيذ إطلاق كثيف بهذا الشكل من الأراضي اللبنانية من دون موافقة وتنسيق من الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وقال ليبرمان:” من نفّذ إطلاق الصواريخ ليس حماس في لبنان، بل هو حزب الله، وعليه أن يتحمل العواقب بيد قوية وبدون رحمة”.

وأكد أنه يجب على إسرائيل الانتقال من سياسة الشمول إلى سياسة الحزم.

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