ليبرمان: على حزب الله أن يتحمل العواقب "بيد قوية وبدون رحمة"

أكد عضو حكومة الطوارئ الاسرائيلية أفيغدور ليبرمان عبر منصة إكس أنه “لا يجب علينا أن نقبل القصص التي يتم نشرها بأن العشرات من الصواريخ التي أُطلقت من لبنان ووصلت إلى كريات أُطلقت بواسطة حماس”.

ورأى أنه لا يوجد سيناريو يُمكن من خلاله تنفيذ إطلاق كثيف بهذا الشكل من الأراضي اللبنانية من دون موافقة وتنسيق من الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وقال ليبرمان:” من نفّذ إطلاق الصواريخ ليس حماس في لبنان، بل هو حزب الله، وعليه أن يتحمل العواقب بيد قوية وبدون رحمة”.

وأكد أنه يجب على إسرائيل الانتقال من سياسة الشمول إلى سياسة الحزم.

אסור לנו לקבל את הסיפורים שמספרים לנו על כך שעשרות הרקטות שנורו מלבנון, והגיעו עד לקריות שוגרו לכאורה על ידי חמאס. אין שום תסריט בו מבוצע ירי מאסיבי שכזה משטח לבנון ללא אישור ותיאום של נסראללה. מי שביצע את הירי זה לא חמאס בלבנון, זה חיזבאללה שחייב לשאת בתוצאות ביד קשה וללא… — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) November 6, 2023