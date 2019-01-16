ليبيا: لا قرار بتجميد العلاقة مع لبنان

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بعد الازمة المستجدة برفض رئيس مجلس النواب نبيه بري مشاركة الوفد الليبي بالقمة الاقتصادية التي ستقام في بيروت، كشفت معلومات من السلطات العليا في طرابلس الغرب لـ”النهار” عن ان لا قرار عند رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج بالاقدام على تجميد علاقاتها مع لبنان بعد تفهّم حقيقة ما حصل، وان االسلطات اللبنانية لم تتبلغ أي هذه خطوة من هذا النوع ، وإن السراج لم يخفِ غضبه من حرق علم بلاده في بيروت، لكنه تلقى معلومات مضللة وغير دقيقة عن لبنان من وزير خارجيته محمد سيالة وفريق القذافي.

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وأضاف المعلومات ان السراج اعطى تعليماته لتشديد الحراسة على مبنى السفارة اللبنانية في طرابلس والتي ستفتح ابوابها اليوم الاربعاء.

 

المصدر النهار

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