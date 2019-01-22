ليبيا: مستاؤون من لبنان ونطالب برد الاعتبار

طالب المتحدث الرسمي باسم ​الجيش الوطني​ الليبي العميد ​أحمد المسماري​، الجانب اللبناني بردّ الاعتبار عن حادث إنزال العلم الليبي في قمة بيروت ورفع راية ​حركة أمل​ مكانه.

وقال في حديث لصحيفة “عكاظ”، “نحن مستاؤون جداً لما حدث في بيروت، لكن نتوقع أن الإخوة في لبنان وخاصة المهتمين بقضية (موت) ​الامام موسى الصدر​ أن القضية ليست قضيتهم فقط بل هي قضية حتى الليبيين، فالليبيون كانوا يعانون في السابق من الرئيس الراحل ​معمر القذافي​ ومن تصرفاته”.

وأشار إلى ان ما حصل يمثل كل الليبيين ويمثل الشعب الليبي بأسره، ولا يمثل القذافي ولا يمثل حقبة معينة، ولكن للأسف ما حدث قد حدث، وأتمنى أن يكون هناك عمل إيجابي على مستوى رسمي من الجانب اللبناني، ورد لاعتبار الليبيين حول هذه الحادثة”.

المصدر عكاظ