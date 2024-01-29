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ليزا جونسون تستعرض ملفات لبنانيّة: لوضع البلد على سكة التعافي!

منذ 45 دقيقة
ليزا جونسون

ليزا جونسون

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استقبل نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي بعد ظهر اليوم في مكتبه، سفيرة الولايات المتحدة في لبنان ليزا جونسون.

وتمنى الشامي للسفيرة الجديدة التوفيق في مهامها. واستعرضا الوضع الاقتصادي وبرنامج الحكومة للتعافي الاقتصادي والمالي، وما آلت إليه العلاقات مع صندوق النقد الدولي. وتوافقا على ضرورة القيام بالإصلاحات المطلوبة لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين جميعًا.

كما اتفقا على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن وتشكيل حكومة جديدة مكتملة الصلاحيات، حتى ينتظم عمل المؤسسات العامة، مما قد يساعد على القيام بالتشريعات اللازمة، لوضع لبنان على سكة التعافي.

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