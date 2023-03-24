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ليف تبدأ جولتها اليوم.. وبيانٌ مرتقب للسفارة الأميركيّة

منذ 33 دقيقة
باربرا ليف

باربرا ليف

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وصلت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى السيدة باربرا ليف إلى بيروت مساء أمس، على أن تبدأ لقاءاتها اليوم حيث من المقرر أن تزور كلّاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وفق جدول مواعيد يتوزّع اليوم بين مجموعة المقار، في ظل تدابير استثنائية أمنية وغير أمنية تواكب الزيارة.

وقالت مصادر ديبلوماسية مطلعة لـ”الجمهورية” إنّ “ليف لن تُدلي بأي تصريح عقب لقاءاتها الرسمية السياسية والديبلوماسية المقررة، وستكتفي ببيان تنشره السفارة الأميركية في نهاية الزيارة، وسيكون لها مقابلة مع إحدى القنوات التلفزيونية المحلية على أن تبث بعد مغادرتها بيروت، علماً أنها لم تمض في أي دولة خلال جولتها الأخيرة التي تختتمها في بيروت، أكثر من يومين إلى ثلاثة أيام”.

وذكرت المصادر الديبلوماسية أنّ “ليف ستكرر خلال زيارتها تأكيد مجموعة الثوابت في السياسة الخارجية الأميركية تجاه لبنان وتؤكد الاستمرار في دعمه خصوصًا على المستوى الإنمائي والإنساني، عَدا عن دعمها المستمر للجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية اللبنانية الأخرى”.

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