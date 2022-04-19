"ليلى رزق" ضحية جريمة مروعة في صيدليتها.. ماذا عن المعلومات؟

كشف نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم في حديث خاص لـ “صوت بيروت انترناشونال” أنه تم إقفال جميع الصيادلة في كل المناطق اللبنانية أولا تضامنا مع الزميلة الضحية “ليلى رزق” التي كانت تؤدي واجبها الإنساني، وثانيا بإسم كل مواطن لبناني يرفض الجرائم واي شكل من اشكال الامن المتفلة، مطالبا الدولة بضبط الحدود ومراقبة كل العاملين غير اللبنانيين لحماية الصيدليات وحماية كل اللبنانيين.

وقال سلوم أن وزير الداخلية يقوم بواجبه ونحن على تواصل مستمر معه، مشيرا الى أن ما يهمنا اليوم هو ان تكون هذه الجريمة نقطة تغيير حقيقية لواقع اللبنانيين الذين يعيشون فظائع التهديد والجرائم وكل انواع الخطف.

وافاد سلوم ان نهاية التحقيقات لم تكشف حتى الساعة، لافتا الى ان فظاعة الجريمة والطريقة التي حصلت في وضح النهار يحتم علينا التشديد على حماية الصيادلة والعاملين في قطاع الصحي وكل اللبنانيين.

وكشف سلوم لصوت بيروت انترناشونال ان طريقة الجريمة تدل على ان من ارتكبها ليس لبنانيا، مشيرا الى اننا رغم كل شيء نحن في انتظار نتيجة التحقيقات. كما وشدد على حماية الصيادلة والقطاع الطبي ككل.

سلوم يزور مولوي

وفي السياق، عينه، زار سلوم بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، في مكتبه، وبحث معه آخر مستجدات التحقيقات حول الجريمة.

وبعد الاجتماع، قال سلوم: “أشكر لمعالي الوزير مولوي متابعته موضوع جريمة المروج التي ذهبت ضحيتها الصيدلانية ليلى رزق، إذ كان يضعنا في أجواء التحقيقات. لقد طلبت حماية الصيدليات والإيعاز للبلديات القيام بهذه الحماية، وأعطى معاليه أوامره لكل مخافر الدرك في المناطق حماية الصيدليات وهو سينشئ خطا ساخنا لأنه يعتبر أن أمن الصيدليات أساسي، لأنها إلى جانب أمن المواطن تؤمن له الخدمة الطبية”.

أضاف: “أكد لي معالي الوزير أن التحقيقات صارت في مراحل متقدمة. وقريباً، سيتم الكشف عن ملابسات الجريمة، وهو يتابع الموضوع شخصيا، وإن شاء الله يتم القبض على الجناة وتسليمهم وسوقهم الى العدالة، وأشكر له تشدده في هذا الموضوع”.

وتابع: “أكد لنا معاليه أن لا سرقة، فضلا عن عدم فقدان أي غرض من أغراضها الشخصية”.

وردا على سؤال، قال سلوم: “هناك كدمات وعمليات خنق، وهي من أبشع أنواع الجرائم. أؤكد أن التحقيق متقدم جدا، والقبض على الجناة سيكون قريبا. وفي ظل وجود وزراء كمعالي الوزير، فلا خوف على الأمن في لبنان لانه يملك ضميرا لبنانيا مميزاً”.