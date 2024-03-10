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ليلٌ حذر ومتوتّر.. هذه آخر المستجدات جنوباً

منذ 18 دقيقة
تحليق لطيران الاستطلاع الإسرائيلي - أرشيفية

تحليق لطيران الاستطلاع الإسرائيلي - أرشيفية

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حلّق الطيران الاسرائيلي صباح اليوم الأحد 10\3\2024 على علو مرتفع فوق مدينة الهرمل.

كما نفّذ الطيران الحربي الاسرائيلي بعيد منتصف الليلة الماضية، عدوانا جويا حيث شن غارة إستهدفت بالصواريخ مرتفعات إقليم التفاح.

وصعّد العدو الإسرائيلي اعتداءاته ليلاً، بحيث أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن الغارة على المنزل في حي العين وسط خربة سلم، ذهبت ضحيتها عائلة من 4 اشخاص نازحة من بلدة بليدا، وجرح أكثر من 9 آخرين يوم أمس السبت 9\3\2024.

وفي معلومات، ان المقاتلات أطلقت صاروخين من نوع جو- ارض في اتجاه المنزل، مما أدى إلى استشهاد الوالد من آل مرجي وزوجته الحامل من آل فقيه وولديهما وشخص آخر، وعملت فرق الإسعاف والإغاثة على انتشال جثامينهم ونقلها الى مستشفى تبنين الحكومي.

وأدت الغارة الى وقوع اكثر من 9 جرحى من سكان المنازل المحيطة بالمنزل المستهدف عرف منهم: نور ماجد ، ملاك ماجد ، محمد صالح ، آلاء رفيق ايوب، مادلين زهير حيدر ، مروة سامر سعد ، سعد سامر سعد ، وزينب سامر سعد ونقلوا جميعهم الى مستشفى تبنين الحكومي أيضا.

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