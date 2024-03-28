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ليلٌ ساخن.. إليكم آخر التطورات على الساحة الجنوبية

منذ ساعة واحدة
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن قرى القطاعين الغربي والاوسط عاشت ليلا ساخنا بسبب الاعتداءات الاسرائيلية إذ أدّت الغارات التي استهدفت بلدتي الناقورة وطيرحرفا مساء إلى استشهاد تسعة نعتهم حركة “أمل” و”حزب الله” في بيان وهم: علي عباس يزبك، علي محسن عقيل، كامل فيصل شحادة، ‏حسن حسين حسن، حسين أحمد جهير،‏ علي أحمد مهدي، ‏حسين علي زهور،‏ إسماعيل علي مطلق وعصام هاشم جهير.

كما أدت الغارة على بلدة الناقورة الى تدمير استراحة واضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية وبخاصة شبكتي الكهرباء والمياه كما ان الغارة على طيرحرفا أدت الى تدمير عدد من المنازل المحيطة وإحراق عدد من السيارات.

كما نقل عدد من الجرحى بينهم امرأة الى مستشفيات مدينة صور للمعالجة.

وقد ألقت هذه الاعتداءات بثقلها على منطقة صور حيث تجمع الناس طوال الليل وحتى الفجر امام المستشفيات فيما بدأت الفرق المختصة بتجهيز جثامين الشهداء المقاومين والمسعفين الابطال للتشييع الى مثواهم الاخير كل في بلدته حسب دعوات حركة “امل” و”حزب الله”.

وحتى صباح اليوم حلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور واطلق العدو الاسرائيلي طيلة الليل الفائت القنابل الضوئية فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل واطلق عددا من قذائف المدفعية الثقيلة على اطراف بلدات مروحين والضهيرة وعيتا الشعب.

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