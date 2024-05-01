ليل حذر في الجنوب.. والحزب يهاجم محيط ‏ثكنة برانيت صباحاً

عاشت قرى القطاعين الغربي والاوسط ليلا حذرا ومتوترا تخلله اطلاق القنابل المضيئة وتحليق للطيران الاستطلاعي المعادي.

كما حلق الطيران الحربي المعادي على علو منخفض جدا بعد منتصف الليل فوق قرى قضاء صور والساحل البحري.

وصدر صباحاً عن حزب الله البيان التالي:

“دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الاسلامية عند الساعة 08:15 ‏من صباح يوم الأربعاء 01-05-2024 انتشارًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ‏ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية”.‏