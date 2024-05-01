الأربعاء 22 شوال 1445 ﻫ - 1 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ليل حذر في الجنوب.. والحزب يهاجم محيط ‏ثكنة برانيت صباحاً

منذ 9 دقائق
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

A A A
طباعة المقال

عاشت قرى القطاعين الغربي والاوسط ليلا حذرا ومتوترا تخلله اطلاق القنابل المضيئة وتحليق للطيران الاستطلاعي المعادي.

كما حلق الطيران الحربي المعادي على علو منخفض جدا بعد منتصف الليل فوق قرى قضاء صور والساحل البحري.

وصدر صباحاً عن حزب الله البيان التالي:

“دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الاسلامية عند الساعة 08:15 ‏من صباح يوم الأربعاء 01-05-2024 انتشارًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ‏ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية”.‏

    المزيد من أخبار لبنان

    قصر بعبدا
    مفتاح الحلّ الرئاسي يبدأ من الجنوب؟
    تيك توك
    بتهمة اغتصاب الأطفال.. توقيف أحد أشهر الـtiktokers في لبنان
    كاسترو عبد الله
    في عيد العمال.. كاسترو عبد الله يكشف تفاصيل التحركات من أجل فرض ميزان قوى جديد

    الأكثر قراءة

    علم فرنسا وأمريكا
    هل تنجح واشنطن وباريس في ابعاد شبح الحرب عن لبنان؟
    لقاح- تعبيرية
    بعد اعتراف أسترازينكا.. ..خبير مصري يوضح مضاعفات اللقاح
    شعار شركة " بيرييه" للمياه المعدنية
    في فرنسا.. إتلاف 2 مليون عبوة مياه لسبب لن تتوقعه!