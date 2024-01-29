ليل حذر ومتوتر.. كيف يبدو المشهد جنوب لبنان؟

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن الجبهة الجنوبية وخاصة القطاعين الغربي والأوسط اشتعلا مساء أمس حيث قامت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف محيط بلدات الناقورة ويارين وعلما الشعب والضهيرة وعيتا الشعب وشيحين ووادي ياطر وبيت ليف بقذائف المدفعية الثقيلة.

وعند منتصف الليل تجدد القصف الإسرائيلي ليطال بلدة الضهيرة والتي تعرضت لغارة من الطيران الحربي على عدد من المنازل في وسط البلدة ما أدى إلى أضرار جسيمة في المنازل وفي شبكات المياه والكهرباء وجرح سيدة بجروح طفيفة.

وأطلق جيش الاحتلال عددا من القذائف على محيط المنازل المدمرة في بلدة الضهيرة أثناء قيام مسعفي الدفاع المدني بالتفتيش بين الركام على إصابات محتملة.

وقرابة الأولى من بعد منتصف الليل قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي أطراف بلدات البستان أم التوت ويارين .

وحتى صباح اليوم حلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط ومشارف مدينة صور وأطلق طيلة الليل الفائت القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مارون الراس ومدينة بنت جبيل.

وكان قد صدر عن حزب الله، منتصف ليل الأحد – الاثنين، بيان جاء فيه: “بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏ صدق الله العلي العظيم”.

وأضاف البيان، “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:20) من ليل الأحد الاثنين 29-01-2024 موقع ‏بركة ريشا بصواريخ بركان وأصابوه إصابةً مباشرة”.‏

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وتابع، “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:20) من ليل الأحد الاثنين 29-01-2024 موقع ‏حدب يارين بصواريخ بركان وأصابوه إصابةً مباشرة”.‏